Jorge Jesus: 'Biz Fenerbahçe'yiz, rakip önemsiz!'

DÖRTLÜ SAVUNMA

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretinin dindirmekte kararlı olan Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbisi öncesi kendinden emin...Takımındaki birçok isim gibi Süper Lig'deki ilk derbi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşayacak olan Portekizli çalıştırıcı, oyuncularına, "Özel bir maç olacak. Fenerbahçe gibi bir takımdaysanız, rakibin kim olduğunun önemi yoktur. Her karşılaşmada olduğu gibi güçlü oyunumuzu sürdürerek kazanmak istiyoruz" ifadesinde bulundu.Peres'in sakatlığı, Serdar Aziz'in maç eksiği sebebiyle elinde iki stoper kalan Portekizli hoca takımını dörtlü savunmayla sahaya çıkaracak."Benim ideal on birim ve ideal sistemim yok" diyen Jesus, rakibe ve takımın durumuna göre farklı formasyonlar üretiyor.Takımı yine hücum ağırlıklı oynatmayı planlayan Jesus "Her maçta olduğu gibi, kendi oyunumuzu oynayacağız" diyerek iddiasını ortaya koydu.