LA Clippers ve Derrick Jones Jr'ın, üç yıllığı 30 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardıkları bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Dallas Mavericks'in yaz dönemine Jones'a öncelik vererek girdiğini, ancak bunun yerine üç yıllık 27 milyon dolarlık bir anlaşmayla Naji Marshall'a yöneldiğini ve aynı zamanda Klay Thompson'ı da takip ettiğini söyledi.



Mavericks'in NBA Finallerine giden yolunda önemli bir rol oynayan Jones, önceki yaz döneminde tecrübeli oyuncuyla minimum düzeyde bir anlaşma imzalamıştı.





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