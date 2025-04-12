Jonas Svensson: "Taraftarımızdan özür diliyoruz"

Beşiktaşlı futbolcu Jonas Svensson, 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Jonas Svensson: 'Taraftarımızdan özür diliyoruz'
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12 Nisan 2025 21:23
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. 

Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Jonas Svensson, açıklamalarda bulundu. 

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Siyah-Beyazlılar'a seslenen Norveçli futbolcu, "Öncelikle taraftarlarımızdan özür diliyorum, onlar daha iyisini hak ediyorlar. İki gol yedik kırılma anlarında. Çok üzgünüz. Beşiktaş taraftarının tutkusunu biliyorum, onlar için ne anlam ifade ettiğini biliyorum. Çok üzgünüm." dedi.




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