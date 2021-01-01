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Jokic: "Duncan, üzerimden öyle kolay 20 sayı bulmuştu ki..."

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'ın kendisi üzerinden "gelmiş geçmiş en kolay 20 sayıyı kaydettiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'ın kendisi üzerinden "gelmiş geçmiş en kolay 20 sayıyı kaydettiğini" söyledi.

Reddit'te, bir muhabirin Nuggets koçu Mike Malone'un Jokic'i Duncan ile kıyasladığını ortaya koyan bir video görüldü.

Muhabir, Jokic'e çocukken Duncan'ın kendisi üzerindeki etkisini sordu ve Joker ise çocukken Duncan'dan ilham almadığını belirtse de, NBA'e girdiğinde Spurs efsanesinin oyunu nasıl oynadığını öğrenmek için bazı videolarını izlediğini açıkladı.

Nuggets pivotu ayrıca Spurs efsanesinin kendisi üzerinden "şimdiye kadarki en kolay 20 sayıyı" bulduğunu da sözlerine ekledi:

"Çocukken değil ama buraya geldiğimde izlemiştim. Biraz videolarına ve nasıl oynadığına bakmıştım. Ona karşı oynadığımda, bir keresinde üzerimden en kolay 20 sayıyı bulmuştu. Sanırım son yılıydı ve benden biraz daha yaşlıydı. Yani, onu en iyi döneminde hayal bile edemiyorum. Sanırım her an, sahada ne yapacağını çok iyi biliyordu. Savunmayı nasıl manipüle edebileceğini falan. Kendisi örnek alınacak bir adam."


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