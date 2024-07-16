Eski All-Star guard John Wall, yaşadığı zorluklara rağmen NBA'in geri dönüşünden halen umutlu olduğunu söyledi.



Wall, 2023-24 sezonunun tamamını takımsız geçirmesine rağmen NBA'e geri dönüş yapmaya kararlı olduğunu belirtti.



Basketball Forever'dan Nick Jungfer'a göre Wall, geri dönüşü için kendisinden talep edilebilecek her türlü rolü oynamaya açık olduğunu ifade etti.



ESPN'in Yaz Ligi yayınında konuşan Wall, her türlü katkıya hazır olduğunu vurgulayarak, "Lige geri dönme hayallerimden vazgeçmiş değilim. Odak noktam hala çok çalışmak, buraya gelip bir ağ kurarak takımların etrafında bulunmak. Hangi rol olursa olsun, kabul etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.



Wall, NBA'de en son 2022-23 sezonunda LA Clippers forması giymiş ve maç başına 22,2 dakikada 11,4 sayı, 2,7 ribaund ve 5,2 asist ortalamaları yakalamıştı.





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