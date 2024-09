Dünya eski 1 numarası Josh McEnroe, Eurosport ve Blu TV'den canlı yayınlanan Amerika Açık Tenis Turnuvası ile ilgili görüşlerini paylaştı.İşte Eurosport yorumcusu John McEnroe'nin yorumları:''Jack'in şansı sakatlıklar ve kondisyon sorunları nedeniyle pek yaver gitmedi. Ancak, kariyerinde büyük bir adım attı ve ondan çok şey bekleniyor. Andy Murray'in emekliliğiyle birlikte, onun rolünü üstlenmek zorunda kaldı ki bu hiç de kolay değil.''''Kesinlikle avantajlı bir kuradan yararlandı, buna şüphe yok. Ancak artık oyunu daha istekli oynuyor ve boyunu daha fazla avantaja çeviriyor. Yine de büyük bir oyunu olmasına rağmen geride durma eğiliminde olduğunu düşünüyorum.''''Solak olduğu için rakipler bu tarz bir oyunla pek sık karşılaşmıyor. Bence iyi olacağını biliyordum ve beni etkiledi. Hareket kabiliyeti düşündüğümden daha iyi. Bu da onun daha düzenli bir şekilde mücadele edebileceği ve ilk 10'da yer alabileceği anlamına geliyor.''''Tabii ki Sinner'a karşı ciddi bir dezavantajı var ve bu büyük bir adımEn iyi oyunculardan biri olan Jimmy Connors'a karşı oynuyordum, bu yüzden daha fazla baskı hissetmek normal.''''Artık bu kadar başarılı olduğu için beklentiler arttı, ama aynı zamanda daha heyecanlı.Bu noktada kaybedeceğinden çok kazanacağı şey var. Üzerindeki baskı bu nedenle azalacaktır.''''Iga bu yıl çok fazla maç oynadı. Olimpiyatlara katılan birçok oyuncunun hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlandığını düşünüyorum, bu yüzden Iga'nın da bu sebepten zorlandığını düşündüm. Jessica Pegula ise Olimpiyatlar'da oynamadı ve sert zeminlerde başarılı bir performans sergiledi.''''Bana kalırsa, Iga'nın zorlanmasının asıl nedeni savunma yapmak istemiyor gibi görünmesiydi.Zaman zaman, hücumu toprak kortta olduğu kadar iyi işlemeyince geri çekilmesi gerekirken, sürekli agresif oynamaya çalıştı.Ayarlama yapmak istememesi ya da yapamaması beni biraz şaşırttı. Bunun inatçılıktan mı yoksa yeterince iyi hareket ettiğini düşünmemesinden mi, ya da belki bir güven eksikliğinden mi kaynaklandığını merak ediyorum.''''Eğer Iga Swiatek'in savunmaya çekildiğini ve daha kontrollü bir oyun sergilediğini görseydik, bu rakipleri için zihinsel olarak üstesinden gelmesi zor bir durum yaratabilirdi. Bu ayarlamayı yapmamış olması beni biraz şaşırttı, ama o hala genç. Sert kortlarda kazanabileceğini biliyor; birkaç yıl önce de kazanmıştı. Umarım bazı düzeltmeler yapar ve file oyununda daha rahat hale gelir.''''Onun için en iyisinin ne olduğunu bilecek kadar ona ya da ekibine yakın değilim, bu yüzden bu soruya net bir cevap veremem. Olimpiyatlar herkes için bir dönüm noktasıdır, özellikle de topraktan çime, ardından da doğrudan sert zemine geçmek oldukça zorlu bir süreç. Madalya kazanmayı hedefleyen oyunculardan çok şey bekleniyor.''''Iga için Polonya adına madalya kazanmak çok önemliydi, bu yüzden bunun için büyük çaba sarf etti. Pek çok oyuncu —erkeklere bakın— madalya kazandıktan sonra erken elendiler. Bu süreçten fiziksel ve zihinsel olarak çok şey kaybedersiniz, bu yüzden dikkatli olunmalı. Kaç turnuvada oynayacağını bilmiyorum, ama bunun bir kısmı bonuslar ve sözleşmelerle ilgili olabilir. Ayrıntıları bilmediğim için muhtemelen oynaması konusunda bir baskı hissettiğini düşünüyorum.''''Bir noktada, bir adım geri çekilip şu ana kadar ne kadar çok şey başardığını takdir etmeli. Eminim bunu yapıyordur. Onunla sürekli seyahat eden bir spor psikoloğu var ve Iga'nın, harika bir kariyere sahip olduğunu ve daha da iyi olacağını fark etmiştir. Önümüzdeki yıllarda da büyük bir tehdit olacak. Gurur duyacağı çok şey var.''''Bunu söylemek gerçekten zor. Onu asla göz ardı etmek istemezsiniz.Olimpiyat altınını kazandı ve dürüst olmak gerekirse, bu kadar uzun süre devam etmesine şaşırdım.''''Her iki durumda da şaşırırdım. Eğer kazanamazsa,Ama aynı zamanda, kazanırsa da yaşı göz önüne alındığında yine şaşırırım. Bir noktadan sonra yaş sizi yakalar ve diğer oyuncularla aranızdaki "korku faktörü" biraz azalır.''''Daha önce şansı olmadığını düşünen oyuncular şimdi kendilerine şans veriyor ve bu da işleri daha zor hale getiriyor. Djokovic'in şu anda karşı karşıya olduğu durum bu. Dolayısıyla bunu başarıp başaramayacağını görmek ilginç olacak.''Bana göre, durumu çok iyi idare etti, bundan eminim. Bunun onu kortta daha fazla etkileyeceğini düşünmüştüm. İlk maçta da bu şekilde görünüyordu — ilk turda bir set ve bir break gerideydi.''''Ancak, bunu aşmış gibi görünüyor. Görünüşe göre insanlar bu konuya oldukça ilgi gösteriyor. Detaylar hakkında yeterince bilgim yok. "Bir parçacığın milyarda biri" ifadesini duyduğunuzda, kulağa sanki fazla bir etkisi olamayacakmış gibi geliyor.''. Tüm bilgilere sahip değilim, hatta ne aldığını bile bilmiyorum. Bu yüzden kendi yoluma devam etmek istiyorum. Ancak, her zaman aklımda bir şeyler kalacak çünkü bunu tamamen göz ardı etmek zor. Sadece vardıkları sonucun doğru olmasını umuyorum.''''Bence, Alcaraz, onun yaşında gördüğüm en komple oyuncu; diğerlerinden daha iyi. İşte, bu kadar iyi. Eğer bana Djokovic, Federer ve Nadal'ın 20 büyük turnuva kazanacağını söyleseydiniz, size deli derdim.''hepsi de aynı anda oynuyor. Bu yüzden, onlar gittiğinde büyük bir boşluk olmayacağını düşünmek delilik olur; kesinlikle büyük bir boşluk olacak.''''Bir bakıma,''Benim için bir sonraki adım, bazı Amerikalı erkeklerin ve diğer oyuncuların yükselmesini sağlamak. Bence, bire bir sporda rakiplere ihtiyacınız vardır. Bu oyuncuları daha da iyi yapan şey büyük rekabetlerdir ve bu çok önemlidir.''''Bence en büyük gücü çeşitliliği. Aynı zamanda, zihinsel ve fiziksel olarak yaşadığı her şeyi düşündüğünüzde hâlâ olumlu bir tavırla ortaya çıkması, onun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bana göre, kadınlar oyunundaki en yetenekli voleybolcu.''''Eğer bir şey seçmem gerekseydi, bu onun voleybolu olurdu; ama aynı zamanda zekâsı da var.Uzun boylu olduğu için güç de getirebiliyor, ama aynı zamanda harika bir dokunuşa sahip. Çok kurnaz.''''Paolini'nin de benzer bir stili var, fakat o daha kısa boylu, bu yüzden o günkü karşılaşmaları oldukça tek taraflıydı. Bu ikisi oyundaki en iyi voleybolcular arasında yer alıyor. Muchova harika bir atlet ve umarım sağlıklı kalır.''''Muchova, kadınlar oyununda izlemeyi en sevdiğim oyuncu olabilir. Onu izlemeyi çok seviyorum; filede çok yetenekli ve çok çeşitli oynuyor. Yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum, çünkü zor bir dönemdi. Mücadele edeceğini ve büyük kupalar kazanacağını düşünüyordum. Onu tekrar, yapabileceği türden bir tenis oynarken görmek beni çok sevindiriyor.''''Beatriz Haddad Maia karşısında bir sorun varmış gibi görünüyordu - belki hastaydı ya da başka bir şey - ama yine de kazanmayı başardı. Hemen geri dönüp''Çok fazla oynamadı, bu yüzden zor olacak, ama onu oyunda daha fazla görmek isterim. İzlemesi harika bir oyuncu, muhtemelen kadınlar tenisindeki en iyi oyuncu.''''Bence bu turnuvayı kazanabilirdi. Ancak, bu yıl kazanma ihtimali en düşük olan oyuncu o, çünkü çok fazla oynamadı ve kendini iyi hissetmiyor gibi göründüğü için sağlığı konusunda biraz endişeliyim. Ama birkaç yıl daha sağlıklı kalırsa, bir majör turnuva kazanacağına inanıyorum. Zor olan kısım ise yeterince uzun süre sağlıklı kalamaması.''''Biliyorsunuz, her zaman çok profesyoneldi ve kendini çok iyi formda tutuyor. İşine çok adanmış biri ve yaptığı işe çok dikkat ediyor, bu yüzden hâlâ yüksek seviyede performans gösterebilmesine şaşırmadım. Günümüzde daha fazla oyuncu bunu yapabiliyor.''Novak'ın yaptığı gibi, çoğunlukla sağlıklı kalmanın ne kadar inanılmaz bir başarı olduğunu fark ediyorsunuz. Vücudun sınırlarını bu kadar uzun süre zorlamak çok zor. İleride ne olur bilemem, ama zihinsel olarak bu durum onun için zor olmalı, özellikle de bu kadar iyi oynarken.''John McEnroe sözlerini şöyle sonlandırdı: