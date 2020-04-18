John Carew: 'Alex mi, o da kim?'

John Carew, 2004 yazında Beşiktaş'a transfer oldu. Futbol Yazarı Turgay Demir, transfer sürecini ve Carew'in Alex de Souza'ya meydan okumasını anlattı."F.Bahçe'nin efsanesine hiç kimse bunu söylememişti, Beşiktaş'ın kule lakaplı golcüsü John Carew hariç. 2004 yılında F.Bahçe Alex'i, Beşiktaş Carew'i aldı. Norveçli golcünün; Brezilyalı yıldız Alex de Souza için "Adını ilk kez duyuyorum, onu tanımıyorum" sözleri büyük olay oldu.Kimler geldi, kimler geçti büyük kulüplerin eleğinden... Kimi eleğin üzerinde kalırken, kimi düştü, tuzbuz oldu, unutuldu... Yeri gelince unutulanları da hatırlatmaya çalışıyoruz ama bugünkü konumuz unutulmayanlardan biri...1.96 boyu nedeniyle 'kule' lakabı taktığımız John Carew'di bu cüretkar adam... Peki ne zaman ve neden söylemişti bu sözleri... Şimdi gelelim oraya...2004 Temmuz... F.Bahçe dönemin önemli yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp'in büyük çabalarıyla, önceki sezonun devre arasında alamadığı Alex de Souza'yı renklerine bağlamıştı...Aynı günlerde Beşiktaş ise Valencia'nın dev golcüsü John Carew'i transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti...Ligin 11. haftası geldiğinde fırtına gibi esen F.Bahçe, Beşiktaş'ın 13 puan önünde liderdir. Kartal, kendi sahasındaki derbiyi kazanırsa belki şampiyonluk için hayal kurmaya başlayabilecektir. İşte böylesine ümitsiz bir ortamda bir yabancı oyuncuyla yaptığım röportajda inanılmaz çarpıcı satırlarla karşılaşmıştım.'F.Bahçe'yi tanımam, Alex'i hiç tanımam!' manşetiyle yayımlanan röportaj gerçekten büyük ses getirmişti...""Çünkü yeni transfer Alex her maçında daha büyük bir hayran kitlesine kavuşurken Beşiktaş'ın kulesi Carew onu pek ciddiye almıyordu... Dün gibi hatırlıyorum, şöyle sormuştum; 'F.Bahçe ile oynayacaksınız ve Alex gibi etkili bir oyuncuları olduğunu da biliyoruz...'"Carew sözümü bitirmeme fırsat vermeden tercümana işaret ederek konuşmaya başladı ve kelimesi kelimesine şunları söyledi: "Telaşa gerek yok! Henüz şov bitmedi. Bazıları F.Bahçe'yi şimdiden şampiyon ilan etti. Bu çok yanlış... Gerçek şampiyon, Ocak-Mayıs periyodunda belli olur. İkinci yarıyla birlikte pek çok şey değişir.Değişecek de. Unutmayın; gerçek dansçılar sahneye çıkmadan şov asla bitmez... Alex de Souza mı? O da kim? F.Bahçeli Alex'i buraya gelmeden önce tanımıyordum, adını bile duymamıştım. Brezilya Milli Takımı'nın maçlarında da hiç görmemiştim. İlk kez burada ismini duydum. Bu nedenle Alex de Souza hakkında yorum yapamayacağım."Hakikatten tecrübeli bir gazeteci ve de röportajcı olarak şaşırmıştım... "Bu sözlerin yarın sert karşılıklar bulabilir" diye uyaracak oldum, "Ben sözümü dedim, hepsi bu" demez mi!Yetmedi Galatasaray'a salladı: "Galatasaray ile oynadığımız derbideki oyun bir ölçü değil... Çünkü, henüz takım olarak tam hazır değiliz. Ama, her gün daha iyiye gidiyoruz. Beşiktaş, kadro olarak Galatasaray'dan çok daha iyi bir takım. Fenerbahçe de Galatasaray'dan iyi." BITMEDI dönemin, Beşiktaş'taki ağır topu Sergen için de çok net konuşuyordu: "Ben topları hep arkaya aşırırım; öne değil. SERGEN ise hep benim önümde duruyor... Bu durum zamanla düzelecek... Ben onu, o da beni daha iyi tanıyacak... O zaman, benim topları aşırdığım yerde duracak ve çok gol bulacak. Bundan eminim.""Özü sözü bir gerçek bir dev adamdı Carew... O hafta derbide ilk golü attı, ikinci gol Mustafa Doğan'dan geldi ve Beşiktaş tam da Carew'in dediği gibi kazandı... Röportaj biterken, yüz hatlarının Kızılderili kökenli olduğu izlenimi yarattığını söyledim, söylerken de acaba 'pot mu kırdık' diye düşünüyordum ki şöyle dedi: Bundan gurur duyarım! O sezon 13 gol attı Carew ve bir sezon sonra Lyon'a gitti... Alex daha ilk sezonunda şov yaparken F.Bahçe de şampiyon olmuştu... Carew'in Alex'e bu meydan okuması benim unutulmazlarım arasındadır. Ya sizin!?"