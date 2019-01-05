John Arne Riise, Malta'da göreve başladı

Futbol kariyerini sonlandıran Norveçli yıldız John Arne Riise, sürpriz bir takımda göreve başladı.
Roma ve Liverpool'da uzun yıllar forma giyen John Arne Riise'nin yeni adresi Malta oldu. Riise'nin yeni adresi Malta Ligi ekiplerinden Birkirkara FC oldu.
Birkirkara FC'den yapılan açıklamada John Arne Riise'nin sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.
38 yaşındaki Norveçli Riise, futbol kariyerini 2016 yılında Hindistan ekiplerinden Chennaiyin FC'de sonlandırmıştı.
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Roma ve Liverpool'da uzun yıllar forma giyen John Arne Riise'nin yeni adresi Malta oldu. Riise'nin yeni adresi Malta Ligi ekiplerinden Birkirkara FC oldu.
Birkirkara FC'den yapılan açıklamada John Arne Riise'nin sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.
38 yaşındaki Norveçli Riise, futbol kariyerini 2016 yılında Hindistan ekiplerinden Chennaiyin FC'de sonlandırmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın