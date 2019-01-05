  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

John Arne Riise, Malta'da göreve başladı

Norveç futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden John Arne Riise, Malta'da göreve başladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
John Arne Riise, Malta'da göreve başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2019 09:32
Futbol kariyerini sonlandıran Norveçli yıldız John Arne Riise, sürpriz bir takımda göreve başladı.

Roma ve Liverpool'da uzun yıllar forma giyen John Arne Riise'nin yeni adresi Malta oldu. Riise'nin yeni adresi Malta Ligi ekiplerinden Birkirkara FC oldu.

Birkirkara FC'den yapılan açıklamada John Arne Riise'nin sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

38 yaşındaki Norveçli Riise, futbol kariyerini 2016 yılında Hindistan ekiplerinden Chennaiyin FC'de sonlandırmıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için