Joel Embiid: "Biliyorum, MVP adayıyım!"

"BİLİYORUM, MVP ADAYLARINDAN BİRİYİM"

"HALA AYNI 'AÇ' TAKIMIZ"

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Philadelphia 76ers'ın All-Star pivotu Joel Embiid, takımının yaz döneminde bir süperstar alamamasını önemsemediğini söyledi.Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'ta bulunan Embiid, "Sezon biter bitmez Philly'nin birçok oyuncu alacağına dair birçok iddia çıktı. Çıkan isimlere bakıyorum da, ben hepsinden daha iyi olmak istiyorum. Philly ile yazılan oyuncuların hepsinden daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.Embiid, bu sezon hedefinin geçen sezon yakaladıkları 52 galibiyetlik dereceyi geçmek olduğunu belirterek, "MVP ödülünü kazanmak istiyorum. Günün sonunda bireysel ödüller de mutlu ediyor. Ben daha iyi oynarsam takımım da daha iyi olur. Biliyorum, MVP adaylarından biriyim. Eğer, o ödülü kazanırsam başka bir seviyeye geçtiğimi bileceğim." diyerek sözlerini sürdürdü.Embiid, 52 galibiyetlik sezonları hakkında, "Hiç kimse bu kadar kazanabileceğimizi düşünmüyordu. 16 maçlık bir seri yaptık. Finallere kadar çıkma, hatta kazanma şansımız vardı. Oyuna yaklaşımımız hiç değişmedi. Hala aynı 'aç' takımız." diyerek sözlerini noktaladı.