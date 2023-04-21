Joao Pedro'nun golleri, takımdaki kaderini değiştirdi

Başakşehir karşısında 2 gol atarak Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Joao Pedro, gösterdiği performansla gelecek sezonun planlamasında düşünülmeye başlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Joao Pedro'nun golleri, takımdaki kaderini değiştirdi
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21 Nisan 2023 13:49
Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken tel tel dökülmüş, Jorge Jesus'un çıkardığı ilk 11 sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı. Ancak ikinci devreye Portekizli teknik adam, üç hamle birden yaparak başladı. Oyuna girenlerden biri de sezon başından beri beklentileri karşılayamayan ve toplamda sadece 2 gol ve 1 asistte kalan Joao Pedro'ydu. Brezilya asıllı İtalyan forvetin oyuna dahil olmasına sarı-lacivertli taraftarlar anlam veremese de sonuca olan etkisi herkesi şaşkına çevirdi.

YAPTIĞI ŞOV, TORİNO'YA DENK GELDİ!

Pedro, 88 ve 90+3'te attığı gollerle skoru 2-1'e getirip 3 puanı takımına kazandırdı, bütün planları değiştirdi. F.Bahçe yönetiminin geçtiğimiz hafta, "Sezon sezonu satalım" fikrinde birleştiği 31 yaşındaki futbolcu, yeniden gelecek yılın planlamasına dahil oldu. Ayrıca taraftarlarca "İstenmeyen adam" ilan edilen ve 4.6 milyon euroluk bonservisi çok tartışılan oyuncu, 12. adamla barıştı. Pedro'yu bir de beklemediği bir sürpriz karşıladı. İtalyan ekiplerinden Torino'nun sportif direktörü Vagnati, tecrübeli futbolcuyu tribünde takip etti. İtalyan basınına göre Torino, Pedro için sezon sonunda kapıyı çalacak.



 
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