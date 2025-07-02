Adı transfer dönemlerinde sık sık Süper Lig ile anılan Chelsea forması giyen Joao Felix, İstanbul'dan paylaşım yaptı.
Instagram hesabından hikaye paylaşan Portekizli yıldız, boğazdan Türk bayraklı fotoğraf paylaştı. Joao felix'in gezi amaçlı İstanbul'a geldiği kısa süre tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılacağı iddia edildi.
Instagram hesabından hikaye paylaşan Portekizli yıldız, boğazdan Türk bayraklı fotoğraf paylaştı. Joao felix'in gezi amaçlı İstanbul'a geldiği kısa süre tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılacağı iddia edildi.