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Joao Felix, İstanbul'da!

Adı sık sık Süper Lig ekipleri ile anılan Chelsea forması giyen Joao Felix, İstanbul'dan paylaşım yaptı.

calendar 02 Temmuz 2025 10:39 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 10:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Joao Felix, İstanbul'da!
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Adı transfer dönemlerinde sık sık Süper Lig ile anılan Chelsea forması giyen Joao Felix, İstanbul'dan paylaşım yaptı.

Instagram hesabından hikaye paylaşan Portekizli yıldız, boğazdan Türk bayraklı fotoğraf paylaştı. Joao felix'in gezi amaçlı İstanbul'a geldiği kısa süre tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılacağı iddia edildi.

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