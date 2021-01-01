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Jimmy Butler, Tokyo'da oynamayacak!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, bu yaz Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda ABD Milli basketbol takımına katılmamayı tercih ettiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, bu yaz Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda ABD Milli basketbol takımına katılmamayı tercih ettiği açıklandı.

Butler ve takım arkadaşları Bam Adebayo ve Duncan Robinson, ABD Milli takımı'nın Olimpiyat kadrosundaki 57 finalist oyuncu arasında yer alıyorlardı.

ABD takımı, 6 Temmuz'da UNLV'nin kampüsünde antrenman kampına başlayacak.

Butler, 2016'da Rio'da ABD ekibinin altın madalya kazanan takımının bir üyesiydi ve maç başına 14.3 dakikada 5.6 sayı ve 2.5 ribaund ortalaması tutturmuştu.


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