Jhon Duran, iki ay sonra geri döndü!

Fenerbahçe'de Jhon Duran, yaklaşık iki ay sonra geri döndü.
27 Ağustos'ta Benfica ile oynanan maçta sakatlanan Kolombiyalı futbolcu, Stuttgart maçında kadroda yer aldı.
Duran, bu süreçte; Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb, Antalyaspor, Nice, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarını kaçırdı.
Fenerbahçe'de bu sezon 6 maçta süre bulan Duran, 1 kez gol sevinci yaşadı.
