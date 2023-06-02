Jesus'un Oosterwolde raporu şoke etti!

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle aldırdığı Jayden Oosterwolde ile devam etmek istemediği öğrenildi.
Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu rapordu Oosterwolde'nin Fenerbahçe'de oynamak için yeterli düzeyde olmadığı ve bir sol bek transferinin gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.
UTRECHT, KİRAMAK İSTİYOR
Bu rapor sonrasında Oosterwolde'nin başka bir takıma satılması ya da kiralanmasının gündeme gelebileceği bildirildi.
Bu arada Hollanda basınında yer alan bir habere göre Utrecht kulübü Jayden Oosterwolde'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
22 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde'nin şu andaki güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro civarında. Hollandalı sol bekin Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle aldırdığı Jayden Oosterwolde ile devam etmek istemediği öğrenildi.
Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu rapordu Oosterwolde'nin Fenerbahçe'de oynamak için yeterli düzeyde olmadığı ve bir sol bek transferinin gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.
UTRECHT, KİRAMAK İSTİYOR
Bu rapor sonrasında Oosterwolde'nin başka bir takıma satılması ya da kiralanmasının gündeme gelebileceği bildirildi.
Bu arada Hollanda basınında yer alan bir habere göre Utrecht kulübü Jayden Oosterwolde'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
22 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde'nin şu andaki güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro civarında. Hollandalı sol bekin Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.