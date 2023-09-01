Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry ile efsane oyuncu Magic Johnson arasındaki farkın, bir diğer efsanevi isimler Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın arasındaki farktan büyük olduğunu iddia etti.



NBA tarihindeki en iyi point guardın kim olduğu tartışması, 'Road Trippin' isimli podcast'te eski NBA oyuncuları Jefferson ve Channing Frye'ın görüşlerini paylaşmasıyla bir kez daha alevlendi.



Tartışma Magic ve Curry üzerinde yoğunlaşırken, Jefferson, ikisi arasındaki farkın Bryant ve Jordan arasındaki farktan daha büyük olduğunu belirterek cesur bir iddiada bulundu:



"Steph ne kadar büyük oyuncu da olsa, bu tartışmalara girmek istemez. İsterse argüman oluşturabilir, fakat haklı olur diyemem. Magic Johnson'dan bahsediyoruz, açık ara fark var."



Frye, Magic'in etkileyici istatistiklerini paylaştı ve bunlar arasında Lakers efsanesinin Finaller MVP'si kazanan tek çaylak olması, tutarlı MVP performansları ve çok sayıda şampiyonluk kazanması yer alıyordu:



"Steph çok iyi, ama bir Magic değil."



Jefferson bir adım daha ileri giderek, "Steph'le Magic arasındaki fark, bana göre Kobe ve Jordan arasındaki farktan daha fazla." iddiasında da bulundu.



Yakın zamanda Jordan da, bu tartışmaya Johnson'ın Curry'den üstün olduğunu söyleyerek katkıda bulunmuştu.



