Javier Zanetti: "Real Madrid'e çok yakındım"

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in efsane oyuncu Javier Zanetti, Real Madrid'e transfer olma ihtimaline rağmen Inter'e sadık kaldığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Javier Zanetti: 'Real Madrid'e çok yakındım'
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07 Aralık 2021 17:05
Javier Zanetti, Inter'in Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Javier Zanetti yaptığı açıklamada, "Evet, Real Madrid'e çok yakındım ve böyle bir kulübün gösterdiği ilgiden onur duyduğumu zaten söylemiştim. Jorge Valdano'nun spor direktörü olduğu zamandı. Ama herkes hikayemi ve Inter'in benim evim olduğunu biliyordU. Bu yüzden burada kalmaya karar verdim.

"INTER'İN KİMLİĞİ AÇIK"

Inter'in Real Madrid ile oynayacağı maça değinen Zanetti, "Inter'in kimliği var ve bunu Madrid'de de kanıtlamaya çalışacak kaliteli oyunculara sahip. Orada kazanabilir veya kaybedebilirsiniz, ancak Inter'in kimliği çok açık." şeklinde konuştu.

"EŞİT BİR MAÇ OLACAK"

Real'in favori olmadığını söyleyen Javier, "Evet, Real Madrid ile kendi sahasında karşılaşmak her zaman zordur çünkü bu tür maçları nasıl oynayacaklarını bilirler. İşin iyi yanı, ikimiz de kalifiye olduk ve baskı olmadan oynuyoruz. Inzaghi ve arkadaşlarının harika işi sayesinde ekibimiz iyi gidiyor. Eşit bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ INTER İLE ÖZDEŞLEŞTİRDİM"

Inter'den ayrılmama sebebini açıklayan efsane, "Kendimi Inter ile özdeşleştirdim ve gerçek şu ki, o zamanlar zorluk yaşamamıza rağmen, geçmişi çok olan bir kulüpte oynuyordum. Hiçbir şey olmadı ve iz bırakmadan ayrılmak istemedim. Kaptandım ve büyük bir sorumluluğum vardı. Ve kaldım." açıklamasını yaptı.

"RÜYA GİBİ BİR GECEYDİ"
2010 yılında kazanılan Şampiyonlar Ligi kupasından bahseden Arjantinli, "Rüya gibi bir geceydi, fantastikti, kariyerimin en iyilerinden biriydi çünkü kulübüm için de tarihi bir andı, 45 yıldır kazanamadığı bir Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak." şeklinde konuştu.

"ONA BÜYÜK SAYGIM VAR"

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'ye de değinen Zanetti, "Carlo, burada tüm kariyeri ve kendisi için büyük saygı görüyor. Her zaman çok net kavramları olan çok sakin bir adamdır. Zaferde ya da yenilgide hep aynı şekilde davranır. Ona büyük saygım var." diyerek sözlerini noktaladı.


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