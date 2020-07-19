Jailson: "Vedat'ın atılması bizi etkiledi"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jailson: 'Vedat'ın atılması bizi etkiledi'
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19 Temmuz 2020 23:13
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Jailson "Ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Sezonu istediğimiz gibi bitiremediğimiz için üzgünüz. İyi başladık ama Vedat Muriqi'nin atılması bizi etkiledi. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." dedi.

Gelecek hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçı hakkında da konuşan Jailson "Son maça çıkacağız ve onurumuz için oynayacağız." diye konuştu.



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