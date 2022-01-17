İZLE | Nabil Fekir'den enfes korner golü!

Real Betis'in Sevilla'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Nabil Fekir'in attığı nefis gole birlikte göz atalım.

, Fotoğraf; EPA
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İZLE | Nabil Fekir'den enfes korner golü!
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17 Ocak 2022 11:29
Real Betis'in İspanya Kral Kupası son 16 turunda Sevilla'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Nabil Fekir'in attığı nefis gole birlikte göz atalım.

 
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