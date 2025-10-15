2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya, sahasında İsrail ile karşılaştı. Bluenergy'de oynanan mücadeleyi İtalya, 3-0 kazandı.



İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 74. dakikalarda Retegui ve 90+3. dakikada Mancini attı.



Bu sonuçla birlikte İtalya, puanını 15'e çıkartarak Norveç'in arkasında ikinci sırada konumlandı. İsrail ise 9 puan ile Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.



Grupta gelecek hafta İtalya, Moldova'ya konuk olacak. İsrail, Moldova ile oynayacak.