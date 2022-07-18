İşte Miguel Crespo için istenen ücret

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takıma gelen isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.



Geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergileyen Miguel Crespo, Avrupa kulüplerini peşinde takmıştı. Miguel Crespo için teklifler yönetimin masasında bekliyor. Portekizli ön libero için Porto'nun yanı sıra İspanya, Almanya ve Fransa'dan ilgi var.



Önerilen rakamların 5-7 milyon euro arasında olduğu yönetimin ise en az 10 milyon euro beklediği ifade edildi. Bu rakamı veren olursa Crespo'nun gitmesine izin verilecek. Yerine de bir oyuncu alınacak.



Miguel Crespo, geçtiğimiz sezon geçtiğimiz sezon Estoril'den Fenerbahçe'ye 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu.





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