İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor kadrosu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu maç kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde sakat futbolcular dışında kadroya dahil edilmeyen isim Bartuğ Elmaz oldu.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
