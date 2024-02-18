İşte Dzeko'nun maçı çeviren konuşması!

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Rizespor ile oynanan maçın devre arasında, "Ya birazdan çıkıp herkes yüreğini o sahaya koysun bu maçı kazanalım ya da hiç o sahaya çıkmayalım" diyerek arkadaşlarını motive etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Dzeko'nun maçı çeviren konuşması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 16:01
Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Edin Dzeko'nun, Çaykur Rizespor maçının devre arasında takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Bosnalı yıldız, 1-0 geride kapatılan ilk devrenin ardından soyunma odasında, "Ya birazdan çıkıp herkes yüreğini o sahaya koysun bu maçı kazanalım ya da hiç o sahaya çıkmayalım" sözleriyle arkadaşlarını motive etti.

Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Rizespor'u 3-1 mağlup ederken goller Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery