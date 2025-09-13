İşte 2025/26 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'de 2025 yaz transfer dönemi sona erdi.
Fenerbahçe transferde 11 isimle kadrosunu güçlendirdi; toplamda ise 20 oyuncuyla vedalaştı.
Gelenler: Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Ederson, Archie Brown, Marco Asensio, Milan Skriniar, Edson Alvarez, Nelson Semedo, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Jhon Duran
Gidenler: Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Alexander Djiku, Bright Osayi- Samuel, Lincoln, Dusan Tadic, Edin dzeko, Miha Zajc, Furkan Akyüz, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Emir Ortakaya, Yiğit Fidan, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Arda Akgün, Serdar Aziz
