12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

İşte 2025/26 Fenerbahçe

Gelenler ve gidenlerin ardından Fenerbahçe'nin tam kadrosu netleşti.

calendar 13 Eylül 2025 01:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte 2025/26 Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'de 2025 yaz transfer dönemi sona erdi.

Fenerbahçe transferde 11 isimle kadrosunu güçlendirdi; toplamda ise 20 oyuncuyla vedalaştı.

Gelenler: Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Ederson, Archie Brown, Marco Asensio, Milan Skriniar, Edson Alvarez, Nelson Semedo, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Jhon Duran

Gidenler: Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Alexander Djiku, Bright Osayi- Samuel, Lincoln, Dusan Tadic, Edin dzeko, Miha Zajc, Furkan Akyüz, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Emir Ortakaya, Yiğit Fidan, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Arda Akgün, Serdar Aziz



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
