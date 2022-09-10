İstanbulspor eksiklerle Sivas'ta 3 puan peşinde

İstanbulspor'da iki futbolcu Sivasspor maçında forma giyemeyecek. İstanbul ekibi zorlu maçta 3 puana odaklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor eksiklerle Sivas'ta 3 puan peşinde
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10 Eylül 2022 15:58
İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

İSTANBULSPOR'UN DURUMU

Ligin yeni takımı İstanbulspor, geride kalan 5 haftada 4 maça çıktı. Sarı-siyahlı takım, söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 3 puanla 16. sırada girdi.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor da sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 3 puan topladı ve averajla 15. sırada yer buldu.

ABAZAJ VE ESLEM YOK

İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Kristal Abazaj ile sakatlığı bulunan Eslem Öztürk, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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