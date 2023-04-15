İstanbulspor'dan hayati 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.



Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 45+7'de Emeka Friday Eze'den geldi. Medipol Başakşehir'de 4 maç ceza alan teknik direktör Emre Belözoğlu kulübedeki yerini alamazken, takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.



DEPLASMANLARDA KAYIP



Ligde oynadığı son 5 deplasman maçından da galibiyetle ayrılamayan Medipol Başakşehir, bu süreçte oynadığı 3. maçtan da mağlup ayrıldı. Medipol Başakşehir, ligdeki son deplasman galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla almıştı.



İSTANBULSPOR KÖTÜ SERİYİ SONLANDIRDI



Ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 3 maçlık da mağlubiyet serisi yaşayan İstanbulspor, bu maçla birlikte derin bir nefes almış oldu. İstanbulspor 1 maç fazlasıyla küme düşme hattındaki rakibi Giresunspor ile olan puan farkını 3'e yükseltti.



Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 27'ye yükseltirken, Başakşehir 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında İstanbulspor evinde Antalyaspor'u, Başakşehir ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden İstanbulspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



3. dakikada Rroca'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Eze'nin yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı.



15. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Szysz'in plase vuruşunda kaleci Jensen yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.



25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Aleksic'in kafayla vurduğu top yandan auta gitti.



45+1. dakikada Lokilo'nun sağdan kullandığı kornerde Deli'nin arka direkte uygun durumdaki kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.



45+5. dakikada Rroca'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Lokilo'nun uygun durumda vuruşunda kaleci Muhammed direk dibinde topu kornere çeldi.



45+7. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ çaprazda kazanılan frikiği Lokilo kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Eze'nin vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



Mücadelenin ilk yarısı bu pozisyonla sona erdi.



60. dakikada İstanbulspor'un golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sağdan ceza sahasına giren Eze'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu altıpas gerisindeki Emir Kaan Gültekin ağlara gönderdi. Hakem Mert Güzence önce gol kararı verdi. Güzenge, VAR incelemesinden sonra Eze'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.



İkinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta takımlar net gol pozisyonu üretmekte zorlandı.



Müsabaka, ev sahibi ekibin ilk yarıda attığı golle 1-0 sona erdi.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Deli, Duhan Aksu (Dk. 46 Ali Yaşar), Onur Ergün, Ba, Lokilo, Rroca (Dk. 77 Ertuğrul Ersoy), Topalli (Dk. 57 Emir Kaan Gültekin, Dk. 77 Kerem Şen), Eze (Dk. 90 Guri)



Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Lima (Dk. 61 Caner Erkin), Biglia, Szysz (Dk. 61 Deniz Türüç), Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 74 Keny), Serdar Gürler (Dk. 46 Januzaj), Figueiredo



Gol: Dk. 45+7 Eze (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 24 Duhaney, Dk. 90+5 Ba (İstanbulspor), Dk. 38 Biglia, Dk. 45+6 Serdar Gürler, Dk. 71 Mahmut Tekdemir, Dk. 90 Figueiredo, Dk. 90+2 Caner Erkin, Dk. 90+5 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)





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