İstanbul'da 30 milyarlık final!

İstanbul bu gece 1.6 milyar euroluk (30 milyar TL) finale sahne olacak. 35 milyonluk Hakan ile 25 milyonluk İlkay'ın da oynayacağı final sonrası ilk kez bir Türk kupayı kaldıracak.



İstanbul 2005'teki efsane Liverpool-Milan finalinin ardından bu gece yine bir İngiliz ve bir İtalyan takımının kapışmasına sahne olacak. Avrupa'nın en büyüğü olmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek iki ekip arasında ekonomik olarak büyük bir fark var.



Manchester City 1.05 milyar euro'luk değeriyle ilk kez bu yıl Real Madrid'i geçerek Avrupa'nın en değerli kulübü oldu. 534.45 milyar euro'luk transfermarkt değerine sahip Inter ise rakibinin yarısı kadar. İki takımın toplam değeri 1.6 milyar euroyu (30 milyar TL) buluyor



EN DEĞERLİ İSİM HAALAND



Bu karşılaşmayı ilginç kılan bir başka nokta da iki Türk oyuncunun karşı karşıya gelmesi. 25 milyon euro'luk piyasa değerine sahip Inter'li Hakan Çalhanoğlu ile 25 milyon euro'luk değeri bulunan Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan da bu kupa için ter dökecek. Bu kupayı ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak olan Manchester City'nin en değerli oyuncusu 170 milyon euro'luk Norveçli Erling Haaland.



Dördüncü defa kupanın sahibi olmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'na çıkacak Inter'in en değerli oyuncusu ise 80 milyon euro'luk Lautaro Martinez.





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