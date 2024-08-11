İsmail Yüksek'ten Lille mesajı

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İyi bir maç olduğunu söyleyen İsmail, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Gerçekten iyi mücadele ettik. Daha net bir skor alabilirdik. Mücadele anlamında iyiydik. Ligin başları zor olur. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Önümüzde uzun ve zorlu bir serüven var. Rakipler de iyi takımlar kurdu. Biz de kendimize güveniyoruz. Bugün bazı hatalarım oldu." dedi.
Lille maçına değinen milli oyuncu, "Elimden gelenin en iyisini her zaman yapmaya çalışıyorum. Bu formayla hep böyle olacak. Güzel bir maç oldu. Benim performansımdan ziyade takım performansı daha önemli. Daha iyi oynamalı, daha net skorlar almalıyız. Bu maçı unutmalıyız. Lille maçını düşünmeliyiz. İnanılmaz bir desteğe ihtiyacımız var. Bugün bizi mükemmel desteklediler. Umarım salı günü de mükemmel bir destekle turu geçen biz oluruz." sözlerini sarf etti.
İyi bir maç olduğunu söyleyen İsmail, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Gerçekten iyi mücadele ettik. Daha net bir skor alabilirdik. Mücadele anlamında iyiydik. Ligin başları zor olur. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Önümüzde uzun ve zorlu bir serüven var. Rakipler de iyi takımlar kurdu. Biz de kendimize güveniyoruz. Bugün bazı hatalarım oldu." dedi.
Lille maçına değinen milli oyuncu, "Elimden gelenin en iyisini her zaman yapmaya çalışıyorum. Bu formayla hep böyle olacak. Güzel bir maç oldu. Benim performansımdan ziyade takım performansı daha önemli. Daha iyi oynamalı, daha net skorlar almalıyız. Bu maçı unutmalıyız. Lille maçını düşünmeliyiz. İnanılmaz bir desteğe ihtiyacımız var. Bugün bizi mükemmel desteklediler. Umarım salı günü de mükemmel bir destekle turu geçen biz oluruz." sözlerini sarf etti.
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