Jorge Jesus'un bu sezonki en büyük sürprizlerinden biri, belki de kimsenin kadroda düşünmediği İsmail Yüksek'ten fazlasıyla yararlanması oldu.23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligdeki 2 karşılaşmaya kulübede başladı. Ancak Jesus, İsmail'e cezalı olduğu Slovacko maçı dışında Avrupa'daki tüm karşılaşmalarda ilk 11'de görevlendirdi.Genç oyuncu, ikili mücadelelerde zorluk yaşasa da yaptığı pas aralarıyla Austria Wien ataklarını engelledi.