Jorge Jesus'un bu sezonki en büyük sürprizlerinden biri, belki de kimsenin kadroda düşünmediği İsmail Yüksek'ten fazlasıyla yararlanması oldu.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligdeki 2 karşılaşmaya kulübede başladı. Ancak Jesus, İsmail'e cezalı olduğu Slovacko maçı dışında Avrupa'daki tüm karşılaşmalarda ilk 11'de görevlendirdi.
Genç oyuncu, ikili mücadelelerde zorluk yaşasa da yaptığı pas aralarıyla Austria Wien ataklarını engelledi.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligdeki 2 karşılaşmaya kulübede başladı. Ancak Jesus, İsmail'e cezalı olduğu Slovacko maçı dışında Avrupa'daki tüm karşılaşmalarda ilk 11'de görevlendirdi.
Genç oyuncu, ikili mücadelelerde zorluk yaşasa da yaptığı pas aralarıyla Austria Wien ataklarını engelledi.
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