İsmail Yüksek beton gibi

Fenerbahçe'ye geldiğinde fizik olarak yetersiz görünen İsmail Yüksek aradan geçen yıllarda bu konuda da kendini fazlasıyla geliştirdi.23 yaşındaki oyuncu 2 yıl öncesine göre kas kütlesini artırdı. Böylece ikili mücadeleleri kazanma oranı da bir hayli arttı.Genç futbolcu teknik direktör Jorge Jesus'un üzerine titrediği isimlerden biri. Onun yeteneklerini daha da ön plana çıkarmak istiyor.