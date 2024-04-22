İsmail Uyanık, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı

Bir dönem Samsunspor Kulübü Başkanı olan İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Uyanık, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı
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22 Nisan 2024 14:08
Samsunspor Kulübü eski Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını açıkladı.

Uyanık, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, TFF başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Samsunlu gençlerin, Samsunlu futbolseverlerin ve Türkiye'deki futbolseverlerin teşviki ve ısrarıyla futbolla helalleşmek adına son dönemde aday olmaya karar verdiğini söyleyen Uyanık, "Bugün, Türkiye Futbol Federasyonunun önümüzdeki seçimlerde başkanlığına adaylığımı açıklıyorum." dedi.

Türkiye'de temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:

"Futbol takımlarının borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa'da tekrar Avrupa şampiyonu olabilmesi gerektiğine inananlarla birlikte adaylığı açıklıyorum. Bu süreçte futbol adına doğruları, bildiklerimi tartışmak, kamuoyuna daha rahat bu mesajları verebilmek adına bu bir fırsat...Devamında doğru şeyleri, doğru sloganları söylediğimiz zaman o sloganların altında birleşebileceğimiz birçok liyakatli ve temiz futbol adamının olduğuna inanıyorum. İnşallah Türk sporuna, Samsun'a, Anadolu sporuna özellikle hayırlı olmasını diliyorum.''

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