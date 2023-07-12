Transfer sezonun en hareketli kulübü olan Fenerbahçe'den kritik bir hamle daha geliyor. Sarı-Lacivertliler, Bologna ile sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalan Arjantinli merkez orta saha Nicolas Dominguez için harekete geçti. Bu hamlenin Sebastian Szymanski transferinden bağımsız olarak düşünülüyor. sezonun en hareketli kulübü olankritik bir hamle daha geliyor. Sarı-Lacivertliler, Bologna ile sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalan Arjantinli merkez orta sahaiçin harekete geçti. Bu hamlenintransferinden bağımsız olarak düşünülüyor.

İSMAİL KARTAL İSTİYOR

Merkez orta saha ve ön liberoda görev yapabilen Nicolas Dominguez'i özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği bu transferle takımının orta sahada çok büyük güç kazanacağına inanıyor. Dominguez için Bolognalı yetkililerden randevu alındığı oyuncunun menajeri ile de temas halinde olduğu bildirildi.

25 yaşında ve 1.79 boyunda olan Nicolas Dominguez 11 kez Arjantin Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. 1 de gol attı. Geçtiğimiz sezon da Bologna formasıyla 34 resmi maçta forma giydi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Dominguez için Bologna yönetimi ile sıkı bir pazarlık içine girilmesi bekleniyor.

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?