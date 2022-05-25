Teknik direktör İsmail Kartal, yoluna devam etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktörün Spor Toto Süper Lig'den bir takımla anlaşması bekleniyor.



İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başındaki son karşılaşmanın ardından basın toplantısında, "Şu an herhangi bir düşüncem yok. İkinci yarının lideri, şampiyonu Fenerbahçe. İkinci yarıda en çok gol atan takım açık ara yine Fenerbahçe. Bu gurur bize yeter. Bundan sonra karar başkanımız ve yöneticilerimizindir." demişti.



İSMAİL KARTAL'DAN ÖZEL MADDE: "FENERBAHÇE İSTERSE..."



Sarı-lacivertliler, sezona Jorge Jesus'la başlayacak. Ancak İsmail Kartal her zaman bir opsiyon olacak. Önümüzdeki sezon veya daha sonrasında kulübün ihtiyaç duyması halinde Kartal'ın yeniden Fenerbahçe'nin başına geçebileceği konuşuluyor. Kartal, hangi takıma giderse gitsin mukavelesine, "Fenerbahçe isterse ayrılma hakkına sahiptir" maddesi koyduracak.



