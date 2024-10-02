İsmail Kartal dönüyor! Yeni takımı...

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir kulüp ile anlaşma sağlamayan İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesi sonrası gönderilen İsmail Kartal için flaş bir iddia gündeme geldi.
YENİDEN SÜPER LİG
Geçtiğimiz aylarda adı Suudi Arabistan'da bir kulüp ile anılan İsmail Kartal'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.
Fenerbahçe taraftarının da sevdiği isimler arasında yer alan teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni adresi için Süper Lig ekibi Kayserispor gündeme geldi.
KAYSERİSPOR, İSMAİL KARTAL İLE TEMAS HALİNDE
Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın geçeceği öne sürüldü.
Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bırakma kararı alan Burak Yılmaz'ın ardından Kayserispor yönetiminin İsmail Kartal ile temas halinde olduğu ileri sürülürken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapacağı da belirtiliyor.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesi sonrası gönderilen İsmail Kartal için flaş bir iddia gündeme geldi.
YENİDEN SÜPER LİG
Geçtiğimiz aylarda adı Suudi Arabistan'da bir kulüp ile anılan İsmail Kartal'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.
Fenerbahçe taraftarının da sevdiği isimler arasında yer alan teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni adresi için Süper Lig ekibi Kayserispor gündeme geldi.
KAYSERİSPOR, İSMAİL KARTAL İLE TEMAS HALİNDE
Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın geçeceği öne sürüldü.
Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bırakma kararı alan Burak Yılmaz'ın ardından Kayserispor yönetiminin İsmail Kartal ile temas halinde olduğu ileri sürülürken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapacağı da belirtiliyor.