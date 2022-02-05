İsmail Kartal'dan transfer açıklaması

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamada bulundu.



Antalya'da'ki kampın kendilerine adına verimli olduğunu belirten Kartal, "Keşke tüm takım orada olsaydı. Taktik ve fiziksel olarak çok güzel 1 hafta geçirdik. Oyunculardan çok güzel geri bildirimler aldık. Oyuncularım her antrenmanda üstüne koyuyorlar. Önemli ve zor bir maç. Ligde kolay maç yok. 3 kulvarda gideceğiz. Maç maç düşüneceğiz. Kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın da antrenmanlarda koydukları irade var. İyi bir futbol ve iyi mücadeleyle taraftarlarımızı evlerine mutlu göndermek istiyoruz." dedi.



Transfer için de konuşan sarı-lacivertli teknik adam, "Başkanımız ile konuştuk. Elimiz bu. Kadro içerisinde en yatkın oyuncuları eksik mevkilerde oynatacağız. Biz Fenerbahçe'ye yakışır karakterde futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.









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