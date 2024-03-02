İsmail Kartal: "Bambaşka bir Fenerbahçe olacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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İsmail Kartal: 'Bambaşka bir Fenerbahçe olacak'
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02 Mart 2024 18:33
Son güncelleme 02 Mart 2024 18:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçı öncesi açıklama yaptı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Bugünkü maça takım olarak iyi hazırlandık. Sonuçta bu akşamki maçta, taraftarımızın ve camiamız galibiyet bekliyor. Bu akşam, camiamızı ve taraftarımız için reaksiyon vermek istiyoruz. 3 puanı alıp evimize dönmek istiyoruz." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Biz bugünlere bu şekilde geldik. Sezon başında da 8-9 kişi rotasyon yaptık. Biz bu şekilde hamleler yaparak bugünlere geldik. Sonuçta olmadı Ankara'da. Orası geride kaldı. Bambaşka bir Fenerbahçe izleteceğiz. İnşallah bu akşam iyi oyunla 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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