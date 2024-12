İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nda Karagöz dönemi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na (TİESF) bağlı Erkek A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktörlük görevine Mehmet Can Karagöz getirildi.



TİESF'den yapılan açıklamada, "Bu anlaşma ile birlikte İşitme Engelliler Futbol Camiamızın ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına katkı sağlayacak yeni bir döneme girilmiştir. Teknik Direktörümüz Mehmet Can Karagöz başta olmak üzere tüm teknik kadromuza başarılar diliyor, camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. İmza törenine TİESF Başkanı Dursun Gözel katıldı.



İşitme Engelliler Erkek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, "Bize bu onurlu görevi layık gören Federasyon Başkanımız Dursun Gözel'e ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunarım. Hedefimiz milli takımımıza Kasım 2025'te Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya kazandırmak" dedi.



İyi seviyede Türk işaret dili bilen İzmirli 38 yaşındaki teknik adam Karagöz, son olarak Altay'da maç ve performans analiz antrenörü olarak çalıştı. UEFA A Lisans sahibi olan genç teknik adam, daha önce Silivrispor, Denizlispor, Tokatspor kulüplerinde yardımcı antrenörlük, oyuncu ve maç izleme antrenörlüğü ve psikolojik performans danışmanlığı görevlerinde bulundu.