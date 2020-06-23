Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın sembol oyuncusu Işıl Alben'in BOTAŞ'a imza atmasıyla başlayan kriz, şubede istifalarla sonuçlanmıştı. İstifa eden yöneticilerden Erol Özmandıracı, Sportstv'ye yaşananları anlatırken başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın şubede ayrılıkları körüklediğini iddia etti.Özmandıracı, "Yusuf Günay kardeşimiz maalesef kişisel amaçlarını ön plana koymuştur ve Galatasarayımızın sportif başarısını arka plana atmış olduğuna inanıyoruz. Kaan Kançal ise iyi niyeti tartışılmaz olsa da maalesef sadece ticari başarı ve bütçe odaklı yaklaşmaktadır. Halbuki Galatasaray'ın tüm branşlarda başarılı olma misyonu vardır" dedi ve şöyle devam etti:"Futbola oranla çok düşük bütçelerle, başarıyı yakalayabilecek, son 2 yıl başarılı olmuş teknik hoca, ekip ve oyuncularımızı kaçırmamalıyız. Işıl Alben tamamen Ömer Yalçınkaya'ya tepkisini ortaya koymak için aniden BOTAŞ ile imzaladı. Ömer Yalçınkaya, Yusuf Günay tarafından destekleniyor. Ertuğrul hocaya verilen bütçeyi kabul etmedik. İmkansız dedik. Galatasaray'a yakışmaz dedik. Maalesef kabul edilmedi. Başkanımıza bunlar anlatılmayınca ipler koptu."Galatasaray'da yaşananları herkes kendi cephesinden yorumlayabilir ve herkes kendince haklıdır. Buna kimse itiraz edemez. Ancak Galatasaray'ın ne olursa olsun Işıl Alben'den vazgeçmemesi lazımdı. Konuşulan rakamlar (bizim için elbette yüksek) ama Galatasaray eminim bir orta yol bulabilir ve Kaptan'ı tutabilirdi. Üstelik sıkıntının erkek basketbol takımına da yansıdığı söyleniyor. Mobbing iddiaları var ki bunlar çok yakışıksız. Ayrıca Ertuğrul Erdoğan iki sezondur hakkındaki önyargılara rağmen çok iyi işler yaptı. Bazı takımların bir oyuncuya verdiği (3.5 milyon $) parayla kurulan takımla rakipler-i ne kafa tuttu. Ama hâlâ bütçede kısıtlama konuşuluyorsa diyecek bir şey yok. Maalesef Türkiye'de sistem böyle işliyor... Futbolda bir derbi galibiyetine paralar saçılırken her sıkıntıda küçülmek de basketbolun kaderianırım...