24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-134'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Irving'in iyileşme süreci "beklenenden hızlı ilerliyor"

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in sol diz ön çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon sürecinin beklenenden hızlı ilerlediği bildirildi.

24 Eylül 2025 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Irving'in iyileşme süreci 'beklenenden hızlı ilerliyor'
DallasHoopsJournal'un haberine göre dokuz kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, 2025-26 sezonu öncesi umut verici sinyaller veriyor.

Irving, 3 Mart'ta Sacramento Kings maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmış ve gelecek sezon sahalara dönüp dönemeyeceği büyük bir soru işareti olmuştu. Ancak tecrübeli oyuncu, sürece pozitif bir bakış açısıyla yaklaşıyor.


TMZ Sports'a konuşan Irving, "Rehabilitasyonum inanılmaz iyi gidiyor." diyerek hayranlarını rahatlattı. Ağustos ayında yaptığı Instagram canlı yayınında, beşinci ayını geride bıraktığı rehabilitasyon sürecinde basketbol aktivitelerinde "kademeli ilerleme" kaydettiğini açıklamıştı.

Geçen sezon sakatlık öncesi 50 maçta forma giyen Irving, 24.7 sayı, 4.6 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Bu performansı ona kariyerindeki dokuzuncu All-Star seçimini getirmişti.

Yaz döneminde Mavericks ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Irving, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesinin ardından köklü değişiklikler yaşayan takımın en önemli yapı taşlarından biri olarak görülüyor.

Kariyerinde 2016 yılında Cleveland Cavaliers ile bir NBA şampiyonluğu yaşayan Irving, 96 playoff maçı tecrübesine sahip. Genel kariyer ortalamaları ise 23.7 sayı, 5.6 asist ve 4.1 ribaund. Şut yüzdesi olarak %47.4 saha içi ve %39.4 üç sayı isabetiyle ligin en verimli guardlarından biri konumunda.

