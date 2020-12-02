İrfan Can: "Keşke hat-trick yerine kazansaydık"

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, RB Leipzig'e 4-3 yenildikleri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can: 'Keşke hat-trick yerine kazansaydık'
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02 Aralık 2020 23:08
Başakşehir'de RB Leipzig'e 4-3 yenildikleri maçta harika 3 golle hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrasında konuştu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen İrfan Cna, "İlk hat-trickim Şampiyonlar Ligi'ne nasip oldu. Gerçekten çok zorlu bir grup şansımıza çıktı, yine de kıran kırana bir mücadele verdik. Bu maçta gruptan çıkma uumtlarını sürdürmek istiyorduk. Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık, üzgünüm." dedi.

Yedikleri 4. golün nedeni sorulan yıldız oyuncu, "3-3'ken kazanmak için öne çıktık, rakipte de kaliteli ayaklar var, şansı değerlendiriyorlar. Onlar da şansını değerlendirdi." cevabını verdi.



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