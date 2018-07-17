Insigne: 'Messi, Ronaldo'dan daha iyi'

Napoli'nin kanat oyuncusu Lorenzo Insigne, kulübü Napoli'nin önümüzdeki sezon son şampiyon Juventus'un ana rakibi olacağı şeklinde iddalı açıklamalarda bulundu.Serie A'da önümüzdeki sezonu değerlendiren Insigne, yeni teknik direktörleri Carlo Ancelotti hakkında konuştu ve Juventus'un yeni yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Geçen sezon ligi Juventus'un arkasında ikinci olarak tamamlayan Napoli'nin 27 yaşındaki oyuncusu, "Bu sene için umutluyum, Carlo Ancelotti bu transfer döneminde takımımıza katılan en önemli isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki geçmişi inanılmaz. Onun Napoli takımı için çok iyi bir vizyonu var.Bu takım zaten çok güçlü bir takım ve geçen sezonda önemli başarılar aldık. Kulüp, takım ve taraftarlar olarak birlikte geçen seneki halimizden daha iyi olmalıyız"şeklinde konuştu.Bu açıklamalarının ardından, ana rakipleri olarak gördüğü Juventus'un yeni yıldızı Ronaldo hakkında konuşan Insigne, "CR7? Ona öncelikle hoş geldin demek istiyorum ligimizde nasıl bir performans vereceğini çok merak ediyorum. Bu ligde kendi başına maç kazandıramaz.İtalyan savunmaları güçlüdür, Juventus'a karşı bu savunmaları geçebileceğini göstermiş olsa da, lig sürecinde durum farklı olacaktır." yorumlarında bulundu.Son olarak, geçen sezonki teknik direktörü Maurizio Sarri hakkında konuşan, Insigne, "Son üç sezondur onun sayesinde büyük başarılara imza attık. Ona yaptıkları ve bize öğrettiklerinden dolayı sadece teşekkür edebilirim. Bize sahada zamanlam ve hareket etme hakkında öğrettikleri bize çok faydalı oldu.. Bu dönem Mazzarri'den Rafa Benitez'e geçtiğimiz döneme benziyor." açıklamalarını yaptı.