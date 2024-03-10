Premier Lig'in 28. hafta maçında West Ham ile Burnley karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



West Ham'ın golleri 46. dakikada Lucas Paqueta ile 90+1'de Daniel Ings'ten geldi. Ings, 379 gün aranın ardından bir maçta gol attı.



Burnley'in golleri ise 11. dakikada David Fofana ile 45+2'de Mavropanos'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte West Ham, 43 puana, galibiyet hasreti 10 maça çıkan Burnley, 14 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında West Ham, evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Burnley, evinde Brentford ile karşılaşacak.









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