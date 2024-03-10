Ings 379 gün sonra gol atarak takımına puanı getirdi

Premier Lig'in 28. hafta maçında West Ham ile Burnley 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ings 379 gün sonra gol atarak takımına puanı getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2024 18:58
Premier Lig'in 28. hafta maçında West Ham ile Burnley karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

West Ham'ın golleri 46. dakikada Lucas Paqueta ile 90+1'de Daniel Ings'ten geldi. Ings, 379 gün aranın ardından bir maçta gol attı.

Burnley'in golleri ise 11. dakikada David Fofana ile 45+2'de Mavropanos'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte West Ham, 43 puana, galibiyet hasreti 10 maça çıkan Burnley, 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında West Ham, evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Burnley, evinde Brentford ile karşılaşacak.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery