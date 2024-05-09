Fenerbahçe'de Dzeko'dan ilginç istatistik

Fenerbahçeli Edin Dzeko, attığından çok kaçırdı. Ligde 20 golü olan Bosnalı, 26 net pozisyondan faydalanamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko'dan ilginç istatistik
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09 Mayıs 2024 11:03
Son güncelleme 09 Mayıs 2024 11:05
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın, Edin Dzeko da (20) gol krallığında sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'nin (23) gerisinde yer aldı.

Ligde son 3 maçta sessiz kalan, 0-0 biten son Konyaspor mücadelesinde 4 net fırsatta çerçeveyi tutturamayan 37 yaşındaki santrforla ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

AVRUPA'DA 3.

Takımının en skoreri olmasına rağmen 26 pozisyondan eli boş dönen Bosnalı yıldız, bu değeriyle Süper Lig'in en kötü ismi olurken, Avrupa'nın da en çok gol kaçıran 3. oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Zirvede Manchester City'de forma giyen Erling Haaland (32) yer aldı.  

 
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