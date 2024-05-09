New York Knicks, Madison Square Garden'da oynanan Doğu Konferansı playoff yarı finalleri serisinin 2. maçında Indiana Pacers'ı 130-121 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.



İkinci çeyreği sağ bacağından geçirdiği sakatlık yüzünden tamamen kaçırmış olan Jalen Brunson, sonrasında geri dönerek son iki çeyrekte toplamda bulduğu 29 sayının 24'ünü kaydetti ve takımını galibiyete taşımayı başardı. Donte DiVincenzo ve OG Anunoby 28'er sayı kaydederken, Josh Hart karşılaşmayı 19 sayı, 15 ribaund ve 7 asistle, Isaiah Hartenstein ise 14 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle tamamladı.



Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Pacers cephesinde, Tyrese Haliburton 34 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle başı çekse de, çabaları galibiyete yeterli olmadı. Obi Toppin 20 sayı kaydederken, Andrew Nembhard 15 sayı ve 4 asistle, Pascal Siakam 14 sayı ve 9 ribaundla, Ben Sheppard 11 sayıyla ve TJ McConnell ise 10 sayı, 12 asist ve 4 ribaundla maçı tamamladı.



Serinin 3. maçı, Cuma gecesi Indiana'da oynanacak.



