Galatasaray'da 8 futbolcu ilki yaşayacak!

Sarı-kırmızılı ekibin mutlu sona ulaşması durumunda Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Derrick Köhn ve Vinicius'un da aralarında bulunduğu 8 futbolcu, ilk kez şampiyonluk apoleti takacak.

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Galatasaray'da 8 futbolcu ilki yaşayacak!
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09 Mayıs 2024 12:16
Son güncelleme 09 Mayıs 2024 12:19
Galatasaray kadrosundaki 8 futbolcu, mutlu sona ulaşılması durumunda en üst lig düzeyinde ilk kez bu tecrübeyi yaşayacak.

Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay, ligde şampiyonluk görmedi.

Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın ile altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu da kariyerlerinde ilk şampiyonluğa ulaşmak için gün sayıyor.

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