Galatasaray'da 8 futbolcu ilki yaşayacak!

Galatasaray kadrosundaki 8 futbolcu, mutlu sona ulaşılması durumunda en üst lig düzeyinde ilk kez bu tecrübeyi yaşayacak.
Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay, ligde şampiyonluk görmedi.
Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın ile altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu da kariyerlerinde ilk şampiyonluğa ulaşmak için gün sayıyor.
Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay, ligde şampiyonluk görmedi.
Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın ile altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu da kariyerlerinde ilk şampiyonluğa ulaşmak için gün sayıyor.
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