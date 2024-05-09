Fenerbahçe'de Osayi gelişmesi

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Osayi Samuel'in tedavisine hemen başlandı.
Nijeryalı sağ bekin pazar günü oynanacak Kayserispor mücadelesini kaçıracağı ancak bir hafta sonraki Galatasaray derbisinde görev yapacağı öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta forma giyen Osayi Samuel 3 gol, 2 asistle skor katkısı da verdi.
Nijeryalı sağ bekin pazar günü oynanacak Kayserispor mücadelesini kaçıracağı ancak bir hafta sonraki Galatasaray derbisinde görev yapacağı öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta forma giyen Osayi Samuel 3 gol, 2 asistle skor katkısı da verdi.