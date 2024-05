Indiana Pacers koçu Rick Carlisle, takımının New York Knicks'e karşı oynadığı playoff serisinde hakemlerden adil olmayan bir muamele gördüğünü söyledi.



Pacers koçu, geçtiğimiz gece New York'a karşı 121-130 skorla mağlup olduğu karşılaşmada hakemlere olan öfkesini dile getirdiği için, maçın bitimine 33 saniye kala ihraç edilmişti.



Carlisle maç sonrasında, ekibinin bir küçük pazar takımı olması sebebiyle Knicks'e ayrıcalıklı davranıldığını açıkladı:



"Küçük pazar takımları da eşit şansa sahip olmayı hak ediyor. Nerede oynarlarsa oynasınlar, adil bir şansı hak ediyorlar.



Bazı maçlarda çalınan düdüklerin dengeli olmadığını düşündük. Bazı videolar çıkardık ve bunu NBA merkez ofisine gönderme ihtimalimiz var. 1. maçta, bariz bir şekilde yanlış karar verilmiş 29 pozisyon vardı. Bu gece daha dengeli düdük alabileceğimizi düşündüğüm için, göndermemeye karar vermiştim."



Carlisle'ın verdiği bir örnek, üçüncü çeyreğin beşinci dakikasında, Knicks forveti Josh Hart'ın Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ı arkadan itmesi fakat düdük çalınmamış olmasıydı. Carlisle bunu "şok edici" olarak nitelendirirken, başka örneklerin de olduğunu söyledi.



"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"



Carlisle, dün geceki müsabakada görülen hakem hatalarının kliplerini Cuma günü Indiana'da oynanacak 3. maçtan önce NBA merkez ofisine göndermeyi planladığını da sözlerine ekledi:



"Çocuklara hakemler hakkında hiç konuşmamamız gerektiğini hep söylerim ama aynı zamanda adil bir şansımız olmasını da hak ediyoruz. Ortada bir dengesizlik söz konusu ve bu da hayal kırıklığı yaratıyor.



New York'a fiziksel oynadığı için hakkını vermek gerek. Fakat onların fizikselliği ödüllendirilirken, bizimki cezalandırılıyor. Bu da beni her seferinde gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor."



Indiana'ya serinin 2. maçında 17 faul çalınmış ve bu da Knicks oyuncularının toplamda 22 kez serbest atış çizgisine gitmesine ve 18'ini sayıya çevirmesine yol açmıştı. New York ekibi ise 14 faul yaparak Pacers'ı 17 kez çizgiye göndermiş ve 10 sayı yemişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU