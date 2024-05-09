Avrupa'da büyük heyecan: Finalistler belli olacak

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.3 maçın da TSİ 22.00'de başlayacağı gecede 1 maç da TV8,5 ekranlarından şifresiz olacak. İşte gecenin programıJosé Mourinho yönetimindeki Roma, geçen sezon Avrupa Ligi yarı finalinde Leverkusen'i elemişti. Almanya'da 0-0 berabere kalan İtalyan devi, Roma'daki ilk maçta Edoardo Bove'nin golüyle 1-0 galip gelmişti.Leverkusen ise şu anda hiçbir takımın oynamaktan zevk almayacağı bir takım. 2023/24 sezonunda hala yenilmeyen ve 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybetmelerinden bu yana ilk Avrupa finalini hedefleyen son Almanya şampiyonu, üçleme yolunda ilerliyor.Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Leverkusen, evinde finale kalmak için mücadele edecek.Mücadeleyi TV8,5 şifresiz olarak ekranlara getirecek.: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick.: Svilar; Zeki, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.Marsilya, tarihinde 4. kez Avrupa'da final hedeflerken Atalanta ise bir ilk peşinde...Marsilya, Benfica'yı yenerek adını yarı finale yazdırırken Atalanta ise turnuvanın favorilerinden Liverpool'u Anfield'da 3-0 yenerek yarı finale ulaştı.İki takım 1-1'in rövanşında İtalya'da karşı karşıya gelecek.: Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca: Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Gigot, Merlin, Harit, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang.Bu sezon Konferans Ligi'nde evinde Olympiakos öncesi oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Aston Villa, Yunan ekibine sahasında 4-2 mağlup oldu. İngiliz ekibinin tecrübeli hocası Unai Emery 5 kez Avrupa Ligi'nde final oynadı. Bunların 4'ünü kazansa da finale kalmak için Yunanistan temsilcisine karşı skor dezavantajı var.Olympiakos ise bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Jose Luis Mendilibar ile istikrar sağladı. İspanyol teknik adam, takımını Konferans Ligi'nde yarı finale çıkardı. En büyük motivasyonları ise finalin Yunanistan'da oynanacak olması...Yunan ekibi 4-2'lik rövanşın avantajıyla İngiliz ekibini sahasında konuk edecek.Bu eşleşmenin galibi Club Brugge'yi eleyen Fiorentina'nın finalde rakibi olacak.: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze, Iborra; Podence, El Kaabi, Fortounis: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Bailey, McGinn, Douglas Luiz; Diaby, Watkins, Duran.