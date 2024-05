Hentbol hakemleri Şimşek ve Hatipoğlu, Avrupa Ligi finaline hazırlanıyor

Kadın hentbol hakemliğinde ilklere imza atan Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu, görev alacakları Avrupa Ligi finalini de başarıyla yönetmeyi hedefliyor.



Daha önce uluslararası birçok organizasyonda maç yöneten Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemler Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu, Avusturya'nın Graz kentinde 12 Mayıs'ta oynanacak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçında görevlendirildi.



Şimşek ve Hatipoğlu, 2022'de Dörtlü Finali'nde maç yönettikleri Avrupa Ligi'nde ilk kez final maçında düdük çalacak.



Hem erkek hem de kadın müsabakalarını yöneten Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu, EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçından iyi bir şekilde dönmeyi amaçlıyor.



Mehtap Şimşek: "Türk hentbolu için hayal edemeyeceğimiz yerdeyiz"



Hazırlıklarını Mersin'de sürdüren Mehtap Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın kendileri için yoğun geçtiğini söyledi.



Performans anlamında iyi bir ivme yakaladıklarını dile getiren Şimşek, "Geçen yıl, daha önce hedef olarak gösterdiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçını yönettik. Bizim için güzel ve keyifli bir sezondu. Öyle bitirdiğimiz için de bu sezona aynı keyifle başladık." dedi.



Sürekli çalışarak kendilerini hazır tuttuklarını anlatan Mehtap Şimşek, "Hakemlik haricinde kendi hayatımız, ailemiz var. Aynı zamanda anneyim. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışıyorum. Bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz. 25 yıldır bu temponun içerisindeyiz. Zor oluyor ama bu yoğunluğu da seviyoruz." diye konuştu.



Hedef olarak belirledikleri maçları yönetme şansı bulduklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:



"Sadece bizim için değil, Türk hentbolu için de hayal edemeyeceğimiz yerdeyiz. 2003'te EHF kokartı için gittiğimizde biz de dahil birçok kişi olabileceğine inanmıyordu. Bir şeyleri istersek olabileceğini kadınlara gösterdik. Türkiye'ye ilk defa kadınlarda EHF kokartını getirmenin dönüşü olarak da dünya ve Avrupa şampiyonaları, Şampiyonlar Ligi dahil birçok müsabakada görev aldık. Geriye dönüp baktığımda hayal edemeyeceğim yerdeyim. Bitmedi. Sporcuysanız, gerçekten bir şeyi hırsla ve severek yapıyorsanız her zaman bir sonraki seviye vardır. Hedef yükseltmek gerekir."



Şimşek, 2024'te ilk defa erkeklerde Avrupa Ligi müsabakasında düdük çaldıklarını vurgulayarak, sezona iyi başladıklarını anlattı.



EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçı için sıkı hazırlandıklarını belirten Mehtap Şimşek, "Avrupa Ligi'nde daha önce üçüncülük maçı yönetmiştik. Bu sefer final müsabakasını yönetmeye gidiyoruz. Söylerken bile tüylerim diken diken oluyor, çok keyifli. Psikolojik ve fiziksel olarak her türlü hazırlığımızı bitirdik. Hafta içi antrenmanlarımızı yapıp, cuma yola çıkacağız. Pazar da final maçını yönetip, alnımızın akıyla döneceğiz inşallah. Finali bize yakışır şekilde bitirip, güzel şekilde dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Hatipoğlu: "Kariyerimiz açısından en üst maça çıkacağız"



Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki Uçhisar İlkokulu'nda 14 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Pınar Ünlü Hatipoğlu da 2000 yılında başladığı hakemlik serüvenini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü anlattı.



Hentbol hakemliğini zorluklarına rağmen sevdiğini, final maçı yönetecek olmanın da heyecan ve gururunu yaşadığını belirten Hatipoğlu, "2022'de Kadınlar Avrupa Hentbol Ligi'nde yarı final, geçen sene de Şampiyonlar Ligi'nde 3'ncülük maçını yönettik. Bu sene de kariyerimiz açısından en üst maça çıkacağız. Bu da bizi heyecandan uçuruyor." diye konuştu.



Hatipoğlu, hentbol oynamaya ortaokulda başladığını, 8 yıl sporculuktan sonra hakemliğe yöneldiğini söyledi.



Hakemliğin zor olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Evlenince veya çocuk olunca dönmeyenler olabiliyor. Ama biz Mehtap Şimşek ile beraber bunları aştık. Merdiven basamağı gibi kariyerimize her yıl üzerine bir basamak daha çıkarak devam ettik. Hentbol aşığı olunca kopmadık." ifadesini kullandı.



Hatipoğlu, kariyer hayatında eşi ve çocuğunun desteğini her daim hissettiğini de sözlerine ekledi.



Final 12 Mayıs'ta



EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin 11 Mayıs'ta oynanacak yarı final maçında Storhamar Handball Elite ve Neptunes Nantes takımları, ikinci yarı final maçında ise CS Gloria 2018 BN ile H.C. Dunarea Braila ekipleri karşılaşacak. 12 Mayıs Pazar Günü saat 19.00'da Raiffeisen Sportpark Graz'da oynanacak final maçını Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek ikilisi yönetecek.





