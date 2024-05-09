Benfica forması giyen Rafa Silva, Portekiz ekibine veda etmeye hazırlanıyor. 2016'da Braga'dan Benfica'ya imza atan 30 yaşındaki futbolcu, takımıyla sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.



ROTASI KATAR OLACAK



A Bola'da yer alan habere göre, Rafa Silva'nın yeni adresinin Katar ekibi Al Sadd olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. Silva ile İtalyan ekiplerinin de ilgilendiği ancak 30 yaşındaki futbolcunun Katar'a transfer olmasının beklendiği kaydedildi.



YILLIK ÜCRETİ



Rafa Silva'nın Al Sadd'tan yıllık 7.5 milyon euro kazanacağı ve imza bonusu olarak 10 milyon alacağı öne sürüldü.



BU SEZON PERFORMANSI



Öte yandan Portekiz basınındaki haberde, Rafa Silva ve temsilcisinin bu konuda yorum yapmamakta ısrarcı olduğu hatırlatıldı.



Benfica'da bu sezon 51 maçta süre bulan Rafa Silva, 20 gol attı ve 14 asist yaptı.





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