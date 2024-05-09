Rafa Silva'nın rotası Katar!

Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rafa Silva'nın, Katar ekibi Al Sadd'a imza atacağı öne sürüldü. A Bola'da yer alan haberde, Portekizli futbolcunun yıllık 7.5 milyon euro ve imza bonusu olarak 10 milyon euro alacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rafa Silva'nın rotası Katar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2024 13:51
Son güncelleme 09 Mayıs 2024 13:56
Benfica forması giyen Rafa Silva, Portekiz ekibine veda etmeye hazırlanıyor. 2016'da Braga'dan Benfica'ya imza atan 30 yaşındaki futbolcu, takımıyla sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.

ROTASI KATAR OLACAK

A Bola'da yer alan habere göre, Rafa Silva'nın yeni adresinin Katar ekibi Al Sadd olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. Silva ile İtalyan ekiplerinin de ilgilendiği ancak 30 yaşındaki futbolcunun Katar'a transfer olmasının beklendiği kaydedildi.

YILLIK ÜCRETİ

Rafa Silva'nın Al Sadd'tan yıllık 7.5 milyon euro kazanacağı ve imza bonusu olarak 10 milyon alacağı öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Öte yandan Portekiz basınındaki haberde, Rafa Silva ve temsilcisinin bu konuda yorum yapmamakta ısrarcı olduğu hatırlatıldı.

Benfica'da bu sezon 51 maçta süre bulan Rafa Silva, 20 gol attı ve 14 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery