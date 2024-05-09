Hasan Arat, canlı yayında konuşacak!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunacak.
Hasan Arat'ın konuk olacağı program saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş Başkanı Arat'ın teknik direktör ve transfer konusunda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Hasan Arat'ın tüm açıklamaları anbean Sporx'te olacak.
Hasan Arat'ın konuk olacağı program saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş Başkanı Arat'ın teknik direktör ve transfer konusunda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Hasan Arat'ın tüm açıklamaları anbean Sporx'te olacak.
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